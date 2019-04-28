Делал селфи с друзьями: под Харьковом подросток сорвался с моста

Под Харьковом подросток упал с моста из-за селфи (коллаж РБК-Украина)

Под Харьковом подросток сорвался с железнодорожного моста из-за фотографий

Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста из-за селфи с друзьями. Инцидент произошел в поселке Селекционное Харьковского района 27 апреля примерно в 19:50. Как сообщается, 13-летний школьник пытался сделать эффектный снимок, но сорвался с моста и получил травмы. Об этом рассказывает отдел коммуникации НПУ в Харьковской области.

"13-летний парень доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести", - написали в заявлении полиции.

Также правоохранители рассказали, при каких обстоятельствах парень получил травмы.

"По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове", - сообщают правоохранители.

Под Харьковом подросток упал с моста из-за селфи (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Полиция внесла данные о происшествии в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее очевидцы рассказали о трагедии на Ингульском мосту. Трагедия в Николаеве произошла год назад. Ирина Шинкарук, находясь в неадекватном состоянии, завернула ребенка в зимний комбинезон и выбросила с Ингульского моста. Мальчик выжил благодаря комбинезону и его усыновила тетя, а мама отправилась под суд.

Ранее мы сообщали о том, что под Сумами пьяная женщина выбросила с моста новорожденного ребенка.

А также рассказывали о том, что горе-мать из Николаева объяснила в суде, почему она решила выбросить своего сына с Ингульского моста.