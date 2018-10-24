"Тримайте дітей за руку!": у мережі показали шокуюче відео на пішохідному переході

Колаж РБК-Україна

Хлопчик вирвав руку у матері і побіг прямо під колеса автомобіля

У мережі показали відео, на якому мама і дитина дивом уникли серйозної трагедії на пішохідному переході. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "ДжеДаї" в соціальній мережі Facebook.

У відео показується, що мама з сином переходять дорогу по пішохідному переходу. Після того, як вони перетнули половину дороги, хлопчик вириває руку і починає бігти. З іншого боку, на повній швидкості мчить автомобіль, водій якого дивом встигає вивернути кермо, щоб не наїхати на дитину. Хлопчик і мама не постраждали.