"Держите детей за руку!": в сети показали шокирующее видео на пешеходном переходе

Коллаж РБК-Украина

Мальчик вырвал руку у матери и побежал прямо под колеса автомобиля

В сети показали видео, на котором мама и ребенок чудом избежали серьезной трагедии на пешеходном переходе. Соответствующее видео было опубликовано на странице "ДжеДаи" в социальной сети Facebook.

В видео показывается, что мама с сыном переходят дорогу по пешеходному переходу. После того, как они пересекли половину дороги, мальчик вырывает руку и начинает бежать. С другой стороны, на полной скорости мчится автомобиль, водитель которого чудом успевает вывернуть руль, чтобы не наехать на ребенка. Мальчик и мама не пострадали.