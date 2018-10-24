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"Держите детей за руку!": в сети показали шокирующее видео на пешеходном переходе

STYLERПроисшествия    24.10.2018 - 10:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Мальчик вырвал руку у матери и побежал прямо под колеса автомобиля

В сети показали видео, на котором мама и ребенок чудом избежали серьезной трагедии на пешеходном переходе. Соответствующее видео было опубликовано на странице "ДжеДаи" в социальной сети Facebook.

В видео показывается, что мама с сыном переходят дорогу по пешеходному переходу. После того, как они пересекли половину дороги, мальчик вырывает руку и начинает бежать. С другой стороны, на полной скорости мчится автомобиль, водитель которого чудом успевает вывернуть руль, чтобы не наехать на ребенка. Мальчик и мама не пострадали.

 
Тримайте дітей за руку
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