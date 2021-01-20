Всі деталі подвійного вбивства в Одесі: сів на лавку і закурив

В Одесі сталося страшне вбивство - вдень у середу, 20 січня, на вулиці затримали чоловіка з ножем в руках, який ніс відрізану голову. Злочинець був обмотаний людськими внутрішніми органами.

Правоохоронці вже затримали неадеквата, який зайшов у під'їзд житлового будинку на проспекті Небесної Сотні. Про це передали в прес-службі поліції Одеської області.

У квартирі були виявлені тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

В Одесі чоловік жорстоко вбив двох людей 20 січня (фото: od.npu.gov.ua)

Попередньо було встановлено, що молодий чоловік скоїв вбивство батька і ще одного чоловіка, дані якого наразі з'ясовуються. Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову. Про це передали в департаменті карного розшуку на Telegram-каналі.

На місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На відео видно, що затриманий сильно пручався, коли правоохоронці садили його в авто. При цьому транспорт не змогли завести, і через деякий час підозрюваного перемістили в інший, щоб доставити у райвідділ.

Як розповів один з очевидців - мешканець будинку - на проспекті Небесної Сотні, 41, (колишня Маршала Жукова) "голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками і який тримав у руках голову людини, вийшов з парадного, сів на лавочку і закурив".

Поліцейських викликали люди, які бачили це моторошне видовище.

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Відомості за фактом умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

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