Відвідувачі шоковані: у Дніпрі дикі змії окупували ресторан (фото)

По ресторану в Дніпрі повзають змії (фото: facebook.com/Maxim-Ryzhkov)

По ресторану в Дніпрі повзали дикі змії

По ресторану в Дніпрі повзали змії. У Дніпрі популярний ресторан на Січеславської набережній окупували змії. Власникам закладу довелося вдатися до допомоги рятувальників. На відкритому майданчику ресторану і поряд з нею повзали 18 змій. Про це повідомляє прес-центр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли в прес-службі ДСНС в Дніпропетровській області, отримавши відповідне повідомлення, на місце події виїхав підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Приїхавши, рятувальники ретельно обстежили прилеглу територію ресторану.

По ресторану в Дніпрі повзають змії (фото: dp.dsns.gov.ua)

Аварійно-рятувальний загін, який прибув до ресторану, виловив змій з допомогою спеціального інструменту. Всіх плазунів вивезли за межі міста. Попутно рятувальники провели роботу з населенням і розповіли, як діяти при виявленні плазунів в місті.

У мережі відреагували на "зміїне" питання:

Аж мурашки по шкірі... фу.

Гадюка... жесть.

Це просто кошмар.

Повний пипец!

По ресторану в Дніпрі повзають змії (фото: dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що у Львівській області 13-річного підлітка вкусила отруйна змія. Змія вжалила хлопчика в праву стопу.

Також ми писали, що у Львові прокуратура розслідує смерть дівчинки в лікарні після укусу змії. Львівська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов'язків медпрацівниками, що призвело до смерті дівчинки від укусу змії.

Також ми писали, що під Львовом від укусу змії померла 4-річна дівчинка. Відзначається, що дівчинку після укусу змії доставили в Сколевську лікарню, потім її направили в Чорнобильську лікарню.