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Посетители в шоке: в Днепре дикие змеи оккупировали ресторан (фото)

STYLERПроисшествия    13.04.2019 - 13:08
Посетители в шоке: в Днепре дикие змеи оккупировали ресторан (фото)
По ресторану в Днепре ползают змеи (фото: facebook.com/Maxim-Ryzhkov)

По ресторану в Днепре ползали дикие змеи

По ресторану в Днепре ползали змеи. В Днепре популярный ресторан на Сичеславской набережной оккупировали змеи. Владельцам заведения пришлось прибегнуть к помощи спасателей. На открытой площадке ресторана и рядом с ней ползали 18 змей. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, получив соответствующее сообщение, на место происшествия выехало подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Приехав, спасатели тщательно обследовали прилегающую территорию ресторана.

Посетители в шоке: в Днепре дикие змеи оккупировали ресторан (фото)

По ресторану в Днепре ползают змеи (фото: dp.dsns.gov.ua)

Аварийно-спасательный отряд, прибывший к ресторану, выловил змей с помощью специального инструмента. Всех пресмыкающихся вывезли за пределы города. Попутно спасатели провели работу с населением и рассказали, как действовать при обнаружении пресмыкающихся в городе.

В сети отреагировали на "змеиный" вопрос:

  • Аж мурашки по коже... фу.
  • Гадюки... жесть.
  • Это просто кошмар.
  • Полный пипец!

Посетители в шоке: в Днепре дикие змеи оккупировали ресторан (фото)

По ресторану в Днепре ползают змеи (фото: dp.dsns.gov.ua)

Напомним, что во Львовской области 13-летнего подростка укусила ядовитая змея. Змея ужалила мальчика в правую стопу.

Также мы писали, что во Львове прокуратура расследует смерть девочки в больнице после укуса змеи. Львовская прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей медработниками, что привело к смерти четырехлетней девочки от укуса змеи.

Также мы писали, что под Львовом от укуса змеи умерла 4-летняя девочка. Отмечается, что девочку после укуса змеи доставили в Сколевскую больницу, затем ее направили в Чернобыльскую больницу.

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