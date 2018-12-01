У Дніпрі невідомі стріляли в городян: є постраждалі

ПП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

Надзвичайна подія сталася на вулиці Метробудівській

У п'ятницю, 30 листопада, співробітники правоохоронних органів міста Дніпра отримали повідомлення, що на вулиці Метробудівській стреляли двох чоловіків, передає dnepr24.com.ua.

На місце інциденту відразу ж прибули поліцейські. Попередньо відомо, що на чоловіків напали троє невідомих.

Крім того, співробітники поліції повідомили, що нападники, попередньо, використовували травматичну зброю. В результаті одного з чоловіків зловмисникам вдалося поранити в ногу, а другого — в живіт.

На місце події також прибули карети швидкої допомоги, після чого медики надали допомогу потерпілим. Одного з чоловіків доставили в міську клінічну лікарню №2, а другого постраждалого забрали в лікарню швидкої допомоги. Варто відзначити, що обидва постраждалих відмовилися писати заяви в поліцію. Подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.

НП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

НП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

НП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

Нагадаємо, раніше у Полтавській області зловмисники обстріляли автомобіль.

Також повідомлялося, що в Києві в Оболонському районі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожого. Крім того, повідомлялося про стрілянину в Києві на Троєщині, в результаті якої постраждали троє місцевих жителів.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна