ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Дніпрі невідомі стріляли в городян: є постраждалі

STYLERПодії    01.12.2018 - 07:47
У Дніпрі невідомі стріляли в городян: є постраждалі
ПП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

Надзвичайна подія сталася на вулиці Метробудівській

У п'ятницю, 30 листопада, співробітники правоохоронних органів міста Дніпра отримали повідомлення, що на вулиці Метробудівській стреляли двох чоловіків, передає dnepr24.com.ua.

На місце інциденту відразу ж прибули поліцейські. Попередньо відомо, що на чоловіків напали троє невідомих.

Крім того, співробітники поліції повідомили, що нападники, попередньо, використовували травматичну зброю. В результаті одного з чоловіків зловмисникам вдалося поранити в ногу, а другого — в живіт.

На місце події також прибули карети швидкої допомоги, після чого медики надали допомогу потерпілим. Одного з чоловіків доставили в міську клінічну лікарню №2, а другого постраждалого забрали в лікарню швидкої допомоги. Варто відзначити, що обидва постраждалих відмовилися писати заяви в поліцію. Подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.

У Дніпрі невідомі стріляли в городян: є постраждаліНП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

У Дніпрі невідомі стріляли в городян: є постраждаліНП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

У Дніпрі невідомі стріляли в городян: є постраждаліНП в Дніпрі. Фото: Дмитро Федоров

Нагадаємо, раніше у Полтавській області зловмисники обстріляли автомобіль.

Також повідомлялося, що в Києві в Оболонському районі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожого. Крім того, повідомлялося про стрілянину в Києві на Троєщині, в результаті якої постраждали троє місцевих жителів.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Дніпро вживає заходів через воєнний стан в Україні Вбив і викинув голу в під'їзд: подробиці резонансного інциденту
Новини України ФК Дніпронадзвичайний стан
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся