В Днепре неизвестные стреляли в горожан: есть пострадавшие

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Метростроевской
В пятницу, 30 ноября, сотрудники правоохранительных органов города Днепра получили сообщение, что на улице Метростроевской стреляли в двоих мужчин, передает dnepr24.com.ua.
На место инцидента сразу же прибыли полицейские. Предварительно известно, что на мужчин напали трое неизвестных.
Кроме того, сотрудники полиции сообщили, что нападавшие, предварительно, использовали травматическое оружие. В результате одного из мужчин злоумышленникам удалось ранить в ногу, а второго — в живот.
На место происшествия также прибыли кареты скорой помощи, после чего медики оказали помощь потерпевшим. Одного из мужчин доставили в городскую клиническую больницу №2, а второго пострадавшего забрали в больницу скорой помощи. Стоит отметить, что оба пострадавших отказались писать заявления в полицию. Подробности происшествия будут выяснять правоохранители.
ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров
ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров
ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров
Напомним, ранее в Полтавской области злоумышленники обстреляли автомобиль.
Также сообщалось, что в Киеве в Оболонском районе патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего. Кроме того, сообщалось о стрельбе в Киеве на Троещине, в результате которой пострадали трое местных жителей.
Видео: РБК-Украина