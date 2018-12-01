В Днепре неизвестные стреляли в горожан: есть пострадавшие

ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Метростроевской

В пятницу, 30 ноября, сотрудники правоохранительных органов города Днепра получили сообщение, что на улице Метростроевской стреляли в двоих мужчин, передает dnepr24.com.ua.

На место инцидента сразу же прибыли полицейские. Предварительно известно, что на мужчин напали трое неизвестных.

Кроме того, сотрудники полиции сообщили, что нападавшие, предварительно, использовали травматическое оружие. В результате одного из мужчин злоумышленникам удалось ранить в ногу, а второго — в живот.

На место происшествия также прибыли кареты скорой помощи, после чего медики оказали помощь потерпевшим. Одного из мужчин доставили в городскую клиническую больницу №2, а второго пострадавшего забрали в больницу скорой помощи. Стоит отметить, что оба пострадавших отказались писать заявления в полицию. Подробности происшествия будут выяснять правоохранители.

ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров

ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров

ЧП в Днепре. Фото: Дмитрий Федоров

Напомним, ранее в Полтавской области злоумышленники обстреляли автомобиль.

Также сообщалось, что в Киеве в Оболонском районе патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего. Кроме того, сообщалось о стрельбе в Киеве на Троещине, в результате которой пострадали трое местных жителей.

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Видео: РБК-Украина