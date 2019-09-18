У Дніпрі в таксі після статевого акту помер чоловік: усі деталі

У Дніпрі в таксі помер чоловік - всі подробиці (ілюстративне фото: pixabay.com)

Інцидент стався у ніч на 18 вересня

Вночі в середу, 18 вересня, у Дніпрі в таксі помер чоловік. Біля занедбаного кінотеатру "Салют" у машині таксі був виявлений труп чоловіка. За непідтвердженими даними, він помер після статевого акту. Про це повідомляє "Інформатор" з місця подій.

Як повідомляє видання, труп був виявлений близько 3:00 години. Чоловік середніх років (на вигляд йому близько 50) працював таксистом. Перехожі викликали патрульну поліцію і швидку допомогу.

Тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявили. Ймовірно, смерть була насильницькою. Особу чоловіка встановлюють правоохоронці. Машина на пустирі стояла одна.

Дніпрі в таксі помер чоловік - всі подробиці (фото: Інформатор)

Існує непідтверджена інформація про те, що чоловік помер під час статевого акту — він скористався послугами повії. Про це також свідчить неналежний зовнішній вигляд таксиста — його штани були приспущені. На місці працювали поліція і медики.

Нагадаємо, що раніше відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу.

Раніше ми повідомляли, що у столичній підземці помер чоловік.