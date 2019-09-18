В Днепре в такси после полового акта умер мужчина: все детали

В Днепре в такси умер человек - все подробности (иллюстративное фото: pixabay.com)

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября

Ночью в среду, 18 сентября, в Днепре в такси умер человек. Возле заброшенного кинотеатра "Салют" в машине такси был обнаружен труп мужчины. По неподтвержденным данным, он умер после полового акта. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

Как сообщает издание, труп был обнаружен около 3:00 часов. Мужчина средних лет (на вид ему около 50) работал таксистом. Прохожие вызвали патрульную полицию и скорую помощь.

Телесных повреждений на теле умершего не обнаружили. Вероятно, смерть была не насильственная. Личность мужчины устанавливают правоохранители. Машина на пустыре стояла одна.

В Днепре в такси умер человек - все подробности (фото: Информатор)

Существует неподтвержденная информация о том, что мужчина умер во время полового акта — он воспользовался услугами проститутки. Об этом также свидетельствует ненадлежащий внешний вид таксиста — его штаны были приспущены. На месте работали полиция и медики.

Напомним, что ранее видео наезда на известного диджея шокировало сеть.

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