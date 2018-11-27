Догралися: під Дніпром першокласники вирішили розіграти "копів"

Колаж РБК-Україна

Відповідальність за витівки школярів доведеться нести батькам

Школярі з Новомосковська вирішили пожартувати над поліцейськими, але попалися і будуть покарані. Про це повідомили в відділі комунікації Національної поліції Новомосковська Дніпропетровської області.

Інцидент стався у понеділок, 26 листопада, в одній шкіл міста під час великої перерви.

Три школяра зателефонували на гарячу лінію "102" і повідомили про пожежу, а потім зробили ще один дзвінок і розповіли про напад бандитів. Оператори почули, що то були дитячі голоси, а також почули сміх на задньому фоні, але тим не менш внесли інформацію до журналу єдиного обліку.

В школу виїхала група реагування патрульної поліції, яка з'ясувала, що це був жарт. "Невідомих заявників" швидко встановили і поліцейські провели бесіду зі школярами, їх батьками та педагогами.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент правопорушення досягли 16 років. Згідно ст. 1178 Цивільного кодексу України, шкоду, заподіяна дитиною до 16 років, відшкодовують батьки.

За неналежне виховання своїх дітей, батьки понесуть адміністративну відповідальність за статтею 184 КУоАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), яка тягне за собою попередження або накладення штрафу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Херсоні на очах у сім'ї застрелився пенсіонер.

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Відео: РБК-Україна