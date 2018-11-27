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Доигрались: под Днепром первоклассники решили разыграть "копов"

STYLERПроисшествия    27.11.2018 - 18:21
Доигрались: под Днепром первоклассники решили разыграть "копов"
Коллаж РБК-Украина

Ответственность за шалости школьников придется нести родителям

Школьники из Новомосковска решили подшутить над полицейскими, но попались и будут наказаны. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Новомосковска Днепропетровской области.

Инцидент произошел в понедельник, 26 ноября, в одной школ города во время большой перемены.

Три школьника позвонили на горячую линию "102" и сообщили о пожаре, а потом сделали еще один звонок и рассказали о нападении бандитов. Операторы услышали, что голоса детские, а также расслышали смех на заднем фоне, но тем не менее внесли информацию в журнал единого учета.

В школу выехала группа реагирования патрульной полиции, которая выяснила, что это была шутка. "Неизвестных заявителей" быстро установили и полицейские провели беседу со школьниками, их родителями и педагогами.

Административной ответственности подлежат лица, которые на момент правонарушения достигли 16 лет. Согласно ст. 1178 Гражданского кодекса Украины, вред, причиненный ребенком до 16 лет, возмещают родители.

За ненадлежащее воспитание своих детей, родители понесут административную ответственность по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), которая влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне на глазах у семьи застрелился пенсионер.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье девочка вытащила четырех детей из пылающего дома.

Видео: РБК-Украина

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