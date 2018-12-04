Будинок бійця АТО закидали коктейлями Молотова

У лікарні перебувають дружина та донька учасника АТО з Олександрівського району, в будинок яких кинули коктейль Молотова У лікарні перебувають дружина та донька учасника АТО з Олександрівського району, в будинок яких кинули коктейль Молотова. Жінка знаходиться в опіковому відділенні Кіровоградської обласної лікарні. Донька – в дитячій обласній лікарні. Саморобний вибуховий пристрій на основі легкозаймистої речовини в оселю бійця кинули 30-го листопада. Інформацію сьогодні оприлюднила речниця обласного управління національної поліції Віталіна Бевзенко. За її словами, підозрюють у скоєному 22-х річного чоловіка. Його затримали поліцейські. Опубліковано Канал "Кіровоград" Понеділок, 3 грудня 2018 р.

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Правоохоронці вже затримали підозрюваного у злочині і з'ясовують усі обставини події. Про це повідомляє "Кіровоградська правда".

У селі Михайлівка Олександрівського району в будинок колишнього атошника Миколи Полторока кинули пляшку з коктейлем Молотова. Приміщення, де на той час були його дружина Дарія і маленька донька Таїсія, миттю спалахнуло і постраждалих з опіками госпіталізували.

"Справа сталося 30 жовтня близько 13:00. Я був на роботі, а дружина з донькою вдома. В будинку розбили вікно і кинули коктейль Молотова. Все загорілося. Моя жінка відразу вискочила на вулицю, подивитися, хто це був. Але нікого не помітила. На ній одяг горів. Вона його з себе скинула. Розбила лопатою вже з вулиці вікно, покликала маленьку до вікна і через нього витягла доньку", - розповів Микола Полторак.

"У маленької ручки, лобик обпалені. Дружина взагалі отримала 40% опіків, дочка – 10%. Зараз Даша в обласному опіковому центрі. Вона у важкому стані. Дочка – в дитячій обласній лікарні. Але її теж повинні перевести в опікове. Вони налякані і в шоці", – продовжує чоловік.

За словами Миколи Полторака, це вже не перший конфлікт з підозрюваним у злочині.

"Два роки тому моя дружина вночі побачила його у дворі, щось хотів вкрасти. Він утік, а вранці я його зустрів і пригрозив. Не бив, а сказав, що якщо ще раз прийде – повідомлю в поліцію. Зараз його затримали. Він сам розповів, як все тоді сталося, каже, що їх було троє. Він стояв біля хвіртки. А двоє зайшли у двір, розбили вікно і кинули пляшку із бензином. Розповідав – як тікали потім", - розповів чоловік.

Дружині Миколи планують робити дорогу операцію і сім'я потребує фінансової підтримки.

"Досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу – умисне знищення або пошкодження майна, що триває. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – повідомив в. о. начальника Олександрівського відділення поліції Олександр Громко.

Раніше повідомлялося, що бійцям ВСУ, які служать на передовій на Донбасі, практично нічого їсти.

Також в інтернеті створили новий онлайн-проект під назвою "Книга пам'яті померлих за Україну". У ньому містяться дані про всіх бійців, які загинули за 4 роки з початку бойових дій в 2014 році.

Герої, загиблі у жовтні 2018

Відео РБК-Україна