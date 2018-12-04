Дом бойца АТО забросали коктейлями Молотова

Видео с YouTube (https://www.youtube.com/user/kodtrknew)

В селе Михайловка Александровского района в дом бывшего атошника Николая Полторока бросили бутылку с коктейлем Молотова. Помещения, где на то время были его жена и дочь, мигом вспыхнуло, сообщает "Кіровоградська правда".

"Дело произошло 30 октября около 13:00. Я был на работе, а жена с дочкой дома. В доме разбили окно и бросили коктейль Молотова. Все загорелось. Моя женщина сразу выскочила на улицу, посмотреть, кто это был. Но никого не заметила. На ней одежда горела. Она его с себя сбросила. Разбила лопатой уже с улицы окно, подозвала маленькую к окну и через него вытащила дочь, - рассказал Николай Полторак.

"У маленькой (дочки) ручки, лобик обожжены. Жена вообще получила 40% ожогов, дочь – 10%. Сейчас Даша в областном ожоговом центре. Она в тяжелом состоянии. Дочь – в детской областной больнице. Но ее тоже должны перевести в ожоговое. Они напуганы и в шоке", – продолжает мужчина.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении и выясняют все обстоятельства происшествия.

"Досудебное расследование, начатое по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение или повреждение имущества, продолжается. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказал и.о. начальника Александровского отделения полиции Александр Громко.

Преступникам грозит до десяти лет.

По словам Николая Полторака, это уже не первый конфликт с подозреваемым в преступлении.

"Два года назад моя жена ночью увидела его во дворе, что-то хотел украсть. Он убежал, а утром я его встретил и пригрозил. Не бил, а сказал, если еще раз придет – сообщу в полицию. Сейчас его задержали. Он сам рассказал, как все тогда случилось, говорит, что их было трое. Он стоял у калитки. А двое зашли во двор, разбили окно и бросили бутылку с бензином. Рассказывал – как убегали потом", - рассказал мужчина.

Жену Николая, ждет длительное лечение. Женщине планируют делать дорогостоящую операцию и семья нуждается в финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к попытки поджечь Андреевскую церковь.

Герои, погибшие в ноябре 2018

Видео РБК-Украина