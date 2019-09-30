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Під Донецьком жінка замовила вбивство власного чоловіка: усі подробиці

STYLERПодії    30.09.2019 - 18:17
Під Донецьком жінка замовила вбивство власного чоловіка: усі подробиці
Жінка замовила вбивство свого чоловіка в Донецькій області - всі деталі (колаж РБК-Україна)

Інсценування смерті потенційної жертви допомогло затримати зловмисницю

У Донецькій області жінка замовила вбивство свого чоловіка за 30 тисяч доларів. Правоохоронцям вдалося запобігти вбивство 38-річного чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Тиждень назад у слідче управління поліції Донецькій області надійшла інформація від Служби безпеки України про підготовку вбивства. Встановлено, що ініціатором злочину є 36-річна мешканка Волноваського району. У зв'язку з конфліктом за спільне майно жінка спланувала вбивство свого чоловіка-фермера", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося дізнатися, що вартість життя людини жінка оцінила в 30 тисяч доларів. Дружина найняла посередника, щоб вчити чоловіка. Посередник виявився раніше судимим жителем сусіднього міста, який замовив послуги підставного кілера.

"Слідчі та співробітники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. Потерпілий дізнався про те, що його замовили, напередодні "вбивства". Інсценізацію тяжкого злочину провели 29 вересня. Жертві нібито розбили голову битою на сільській дорозі. Для правдоподібності потерпілому зробили спеціальний грим", - розповіли правоохоронці.

Під Донецьком жінка замовила вбивство власного чоловіка: усі подробиці

Жінка замовила вбивство свого чоловіка в Донецькій області - всі деталі (фото: dn.npu.gov.ua)

Під час передачі виконавцю його частки винагороди був затриманий посередник, а пізніше – і замовниця вбивства. Жінка отримала "докази" смерті чоловіка і думала, що її план спрацював. Кошти, призначені кілеру за вбивство чоловіка, вилучені. Обом фігурантам інкримінують ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Варто нагадати, що мати збитого "копом" хлопчика в Конотопі наймала кілера для чоловіка.

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