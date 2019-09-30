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Под Донецком женщина заказала убийство своего мужа: все подробности

STYLERПроисшествия    30.09.2019 - 18:17
Под Донецком женщина заказала убийство своего мужа: все подробности
Женщина заказала убийство своего мужа в Донецкой области - все детали (коллаж РБК-Украина)

Инсценировка смерти потенциальной жертвы помогла задержать злоумышленницу

В Донецкой области женщина заказала убийство своего мужа за 30 тысяч долларов. Правоохранителям удалось предотвратить убийство 38-летнего мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Неделю назад в следственное управление полиции Донецкой области поступила информация от Службы безопасности Украины о подготовке убийства. Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом за общее имущество женщина спланировала убийство своего мужа-фермера", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось узнать, что стоимость жизни человека женщина оценила в 30 тысяч долларов. Супруга наняла посредника, чтобы учить мужа. Посредник оказался ранее судимым жителем соседнего города, который заказал услуги подставного киллера.

"Следователи и сотрудники СБУ организовывали операцию от начала до момента задержания обоих фигурантов. Потерпевший узнал о том, что его заказали, накануне "убийства". Инсценировку тяжкого преступления провели 29 сентября. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности потерпевшему нанесли специальный грим", - рассказали правоохранители.

Под Донецком женщина заказала убийство своего мужа: все подробности

Женщина заказала убийство своего мужа в Донецкой области - все детали (фото: dn.npu.gov.ua)

Во время передачи исполнителю его доли вознаграждения был задержан посредник, а позже – и заказчица убийства. Женщина получила "доказательства" смерти мужа и думала, что ее план сработал. Средства, предназначенные киллеру за убийство мужчины, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное на заказ). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Стоит напомнить, что мать сбитого "копом" мальчика в Конотопе нанимала киллера для мужа.

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