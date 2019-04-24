Справжня людина: водій рятував кошеня і загинув в ДТП в Києві (відео 18+)

ДТП у Києві - водій загинув, рятуючи кошеня (колаж: РБК-Україна)

ДТП на бульварі Перова сталось через те, що чоловік хотів перенести кошеня в безпечне місце

У ДТП в Києві загинув водій Daewoo Nexia, який вийшов з авто, щоб врятувати кошеня від неминучої загибелі. Відео опублікував ресурс ДТП KIEV.UA у Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ще в неділю, 21 квітня, на бульварі Перова (Воскресенка). Раніше повідомлялося, що чоловік просто вирішив зекономити час і перебігти дорогу в 20 метрах від пішохідного переходу.

ДТП в Києві - водій загинув, рятуючи кошеня (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Але, судячи з опубликованого відео, загиблий керувався зовсім іншими намірами. Чоловік спробував перенести беззахисну тварину, яка застрягла на вулиці зі жвавим рухом, на безпечну сторону дороги.

Коли водій Daewoo перебігав дорогу з кошеням на руках, його збив позашляховик. Після прибуття "швидкої" потерпілий ще подавав ознаки життя, але медикам не вдалося його врятувати.

ДТП в Києві - водій загинув, рятуючи кошеня (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під опублікованим відео.

"Дуже шкода... видно, хороша людина була";

"Ціною свого життя врятував кошеня. Низький уклін батькам, які виховали цього сина .Ви виховали хорошого сина і людину";

"Шкода чоловіка, і без того мало добрих людей залишилося..."

"Дуже шкода... Напевно, це той випадок, про який кажуть, що Господь забирає собі найкращих першими..."

"Це була Людина з великою душею і серцем! Невже таке можливо в наш час?"

Нагадаємо, співачка МакЅим (Марина Абросимова) після страшної ДТП знаходиться в лікарні, лікарі роблять все можливе, щоб відома співачка якомога швидше стала на ноги.

Раніше повідомлялося, що в смертельній ДТП під Сумами, яка 21 квітня забрала життя чотирьох людей, єдиним вижившим виявився 13-річний хлопчик.