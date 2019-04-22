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ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)

STYLERЖиття    22.04.2019 - 21:04
ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

У аварії хлопчик Богдан втратив обох батьків

У сметрельній ДТП під Сумами, яка 21 квітня забрала життя чотирьох осіб, єдиним, хто вижив, виявився 13-річний хлопчик. В даний час дитина знаходиться в лікарні у реанімації. Стан Богдана стабільно-важкий, розповіла Алла Васюта на своїй сторінці в Facebook.

Після моторошної аварії біля села Шаповалівка Конотопського району небайдужі громадяни за ніч зібрали і передали рідним для лікування Богдана 66 811 гривень.

Зазначимо, що в результаті зіткнення Chevrolet і ВАЗ 2107 він втратив обох батьків.

ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)

Фото: місце події (npu.gov.ua)

У мережі показали фото загиблих - Анатолія і Оксану Горлач.

ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)

Оксана Горлач (фото: 0542.ua)

За словами Васюти, хлопчик Богдан в аварії отримав травми не сумісні з життям, але "він спортсмен, впорається".

Вона повідомила, що дитину перевезли до реанімації у ЦРЛ. Він переніс вже дві операції.

ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)

Анатолій Горлач (фото: 0542.ua)

"Спасибі нашим лікарям! Але, найголовніше - головний мозок! Спілкувалася з сумськими лікарями, - життя 50 на 50!" - написала вона.

З моменту ДТП хлопчикові перелили 3 літри крові.

ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)

Донька загиблих (фото: 0542.ua)

За словами головного лікаря Конотопської міської лікарні Ігоря Кошевецького, боролися за життя хлопчика і місцеві лікарі, і медики з області.

У хлопця закрита черепно-мозкова травма, забій мозку, перелом двох стегон, перелом лівої гомілки, розрив селезінки.

ДТП під Сумами з чотирма жертвами: як рятують життя дитині (відео)

Аварія під Сумами забрала чотири життя (фото: facebook.com/alla.vasyuta.94)

Раніше донька загиблих опублікувала в мережі повідомлення про трагедію і попросила допомоги у небайдужих.

"Вчора, у страшній аварії, під Конотопом, загинули батьки моєї однокласниці. Її маленькому братику вдалося вижити, але він перебуває у важкому стані в реанімації. Кому не байдуже життя маленького Богдана, будь ласка, допоможіть хто чим може. Реквізити карти його сестри: Поліна Горлач - 4149 6293 8028 2020

Сім'ю Поліни я знаю з першого класу. Батьки виховали двох талановитих дітей. Богдан займався танцями, він гордість нашого танцювального клубу "Еліт-Данс", Поліна займається поезією. Зараз, вони потребують нашої з вами допомоги", - написала вона.

Відео: YouTube / ТРО "Контакт"

Нагадаємо, що 21 квітня у Волинській області в результаті ДТП з легковим автомобілем і рейсовим автобусом загинули три людини.

Також ми писали про те, що 20 квітня під Львовом вантажівка збила дитини, в результаті чого 9-річний хлопчик помер від травм на місці події.

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