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ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 21:04
ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В аварии мальчик Богдан потерял обоих родителей

В сметрельном ДТП под Сумами, которое 21 апреля забрало жизни четырех человек, единственным выжившим оказался 13-летний мальчик. В настоящее время ребенок находится в больнице в реанимации. Состояние Богдана стабильно-тяжелое, рассказала Алла Васюта на своей странице в Facebook.

После жуткой аварии около села Шаповаловка Конотопского района неравнодушные граждане за ночь собрали и передали родным для лечения Богдана 66 811 гривен.

Отметим, что врезультате столкновения Chevrolet и ВАЗ 2107 он потерял обоих родителей. 

ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

В сети показали фото погибших - Анатолия и Оксану Горлач.

ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)

Оксана Горлач (фото: 0542.ua)

По словам Васюты, мальчик Богдан в аварии получил травмы не совместимые с жизнью, но "он спортсмен, справится".

Она сообщила, что ребенка перевезли в ЦРБ в реанимацию. Он перенес уже две операции.

ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)

Анатолий Горлач (фото: 0542.ua)

"Спасибо нашим врачам! Но, самое главное - головной мозг! Общалась с сумскими врачами, - жизнь 50 на 50!" - написала она.

С момента ДТП мальчику перелили 3 литра крови.

ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)

Дочь погибших (фото: 0542.ua)

По словам главврача Конотопской городской больницы Игоря Кошевецкого, за жизнь мальчика боролись и местные врачи, и медики из области. 

У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом двух бедер, перелом левой голени, разрыв селезенки. 

ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео)

Авария под Сумами забрала четыре жизни (фото: facebook.com/alla.vasyuta.94)

Ранее дочь погибших опубликовала в сети сообщение о трагедии и попросила помощи у неравнодушных.

"Вчера, в жуткой аварии, под Конотопом, погибли родители моей одноклассницы. Ее маленькому братику удалось выжить, но он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Кому не безразлична жизнь маленького Богдана, пожалуйста, помогите кто, чем может. Реквизиты карты его сестры: Горлач Полина - 4149 6293 8028 2020

Семью Полины я знаю с первого класса. Родители воспитали двух талантливых детей. Богдан занимался танцами, он гордость нашего танцевального клуба "Елит-Данс", Полина занимается поэзией. Сейчас, они нуждаются в нашей с вами помощи", - написала она. 

 Видео: YouTube / ТРО "Кон-такт"

Напомним, что 21 апреля в Волынской области в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом погибли три человека

Также мы писали о том, что 20 апреля под Львовом грузовик сбил ребенка, в результате чего 9-летний мальчик скончался от травм на месте происшествия. 

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