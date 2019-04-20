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Фура сбила ребенка под Львовом: водителя хотели линчевать (видео)

STYLERПроисшествия    20.04.2019 - 16:04
Фура сбила ребенка под Львовом: водителя хотели линчевать (видео)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мальчика сбили на переходе, когда он шел в церковь

Грузовик сбил ребенка под Львовм в Каменка-Бугском районе, в результате чего 9-летний мальчик скончался от травм на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло в субботу, 20 апреля, в поселке Запытов около 11.30, передает "Варта1".

Отмечается, что водителя фуры Renault правоохранители задержали и отправили на экспертизу, чтобы разгневанные местные жители не устроили самосуд.

По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича со ссылкой на рассказ свидетелей трагедии, ребенок шел в церковь и переходил дорогу по пешеходному переходу.

 

Под Львовом грузовик сбил ребенка (фото: varta1.com.ua)

"Одна машина остановилась, фура не успела. Грузовик проволочил тело ребенка под колесом еще где-то метров семь", - сообщил он.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали происшествия.

 Видео: YouTube / VARTA1

Как сообщалось ранее, в Запорожье женщина за рулем внедорожника BMW сбила насмерть семилетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве пьяный водитель устроил ДТП, и его примотали скотчем к столбу

Напомним, 11 апреля в центре Днепра произошло масштабное ДТП с участием 12 автомобилей и только чудом не закончилось трагедией.

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