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Женщина на внедорожнике насмерть сбила мальчика: детали трагедии в Запорожье

STYLERПроисшествия    08.04.2019 - 17:49
Женщина на внедорожнике насмерть сбила мальчика: детали трагедии в Запорожье
Фото: коллаж РБК-Украина

В ДТП в Запорожье погиб 7-летний ребенок

В Запорожье произошло смертельное ДТП, в результате чего погиб семилетний ребенок. Трагедия произошла в Шевченковском районе города у дома по улице Игоря Сикорского 8 апреля около 12 часов, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Женщина-водитель за рулем внедорожника BMW сбила мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

После совершения наезда автомобиль выехал на обочину и врезался в ограждение.

От полученных травм мальчик скончался на месте. 

Женщина на внедорожнике насмерть сбила мальчика: детали трагедии в Запорожье

Женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика в Запорожье (фото: zp.npu.gov.ua)

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, 6 апреля под Киевом в селе Песчаное Белоцерковского района произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки. 19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления, но 8 апреля он был задержан. В содеянном водитель полностью сознался.

Также мы писали о том, что 7 апреля под Киевом погиб в ДТП Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, помогающий украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds. В полиции сообщили детали трагедии. Мужчина разбился на мотоцикле Harley-Davidson, который планировал купить. Он не справился с управлением, зацепился за отбойник, упал, получил сильную травму руки и потерял много крови. 

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