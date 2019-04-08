Тяжелая утрата: погиб известный украинский бизнесмен и волонтер

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - что известно о бизнесмене (иллюстративное фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Слабовский помогал украинской армии с 2014 года

Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds, погиб в ДТП под Киевом. Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Журналист пишет, что Слабовский - бизнесмен очень высокого класса, высокопрофессиональный топ-менеджер, в первую очередь был патриотом Украины.

С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам. Он сам многократно в 2014-2015 годах развозил волонтерскую помощь на фронт.

Его компания приобрела и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, чтобы тысячи украинских бойцов могли привести себя в порядок. Этот грузовик работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт.

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - что известно о бизнесмене (Владимир Слабовский слева, фото: facebook.com/butusov.yuriy)

Огромную помощь Слабовский оказывал добровольческим отрядам "Правого сектора", "Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс". Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" - включая мини-трактор для оборудования передовых позиций.

Он перечислил 500 тысяч гривен на закупку большой и самой современной палатки для комфортного размещения бойцов, а также других предметов снабжения на базу.

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - что известно о бизнесмене (фото: facebook.com)

Он был патриотом Украины из Донецка, где не колеблясь в 2014-м оставил собственность и бизнес. Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским".

"У него было много друзей, он всегда был открыт, просто удивительно, но время его не ожесточало, он наоборот, все больше понимал, и злость и раздражение его не касались", - пишет Юрий Бутусов.

Владимир Слабовский погиб в ДТП под Киевом - что известно о бизнесмене (тот самый грузовик МАН, фото: facebook.com)

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