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Один из лучших: умер известный украинский журналист

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 19:21
Один из лучших: умер известный украинский журналист
Тарас Москалюк умер - причина смерти и биография журналиста (фото: pixabay.com)

Коллеги шокированы внезапной смертью Тараса Москалюка

Тарас Москалюк скончался в четверг, 4 апреля. О смерти известного украинского журналиста, регионального директора канала "112 Украина" в Facebook сообщили его друзья и коллеги.

Известно, что 47-летний журналист умер из-за последствий тяжелой пневмонии. Для всех, кто знал Тараса, такая весть стала трагической неожиданностью. Они выказывают скорбь по его смерти.

Один из лучших: умер известный украинский журналист

Тарас Москалюк умер - причина смерти и биография журналиста (скрин: facebook.com)

"Вчера не стало одного из лучших людей, которые встречались в моей жизни... Позитив, доброта, потрясающее чувство юмора, забота обо всех, кто рядом с ним", - написала журналистка Надежда Кашата.

"Редко встречал настолько позитивных людей. В наше нервное время он умудрялся поддерживать хорошие человеческие отношения почти со всеми", - поделился журналист Евгений Ясенов.

Один из лучших: умер известный украинский журналист

Тарас Москалюк умер - причина смерти и биография журналиста (скрин: facebook.com)

Тарас Москалюк родился 14 февраля 1972 года в Дружковке. Закончил филологический факультет Донецкого государственного университета. После работал журналистом на телеканалах "7х7", ТРК "Украина", "Пятый канал", "112 Украина".

С 2014 года руководил региональным отделом телеканала "112 Украина".

Прощание с журналистом состоится в субботу в 11:00 по адресу: Киев, Байковая 16.

Один из лучших: умер известный украинский журналист

Тарас Москалюк умер - причина смерти и биография журналиста (фото: facebook.com)

Ранее мы писали о смерти известного политика Василия Габора, который ушел из жизни 4 апреля. Депутат пострадал в ДТП в Тернопольской области 27 апреля.

Напомним, 4 апреля после продолжительной болезни скончался известный советский кинорежиссер Георгий Данелия, автор таких культовых картин, как "Афоня" и "Мимино".

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