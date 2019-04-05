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Сердце не выдержало разлуки с сыном: умер отец пленного моряка

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 15:41
Сердце не выдержало разлуки с сыном: умер отец пленного моряка
Умер отец пленного моряка Андрея Драча (фото: УНИАН)

Отец Андрея Драча ни разу не увидел сына после плена

Умер отец военнопленного моряка Андрея Драча, Леонид Драч. У мужчины было больное сердце, недавно он перенес сложную операцию и получил группу инвалидности. Об этом сообщает "33 канал".

Моряк Андрей Драч родился в поселке Городок, Ильинецкого района Винницкой области, после школы поступил в военный лицей, а после того стал курсантом академии Военно-морского флота. Когда Россия оккупировала Крым, Андрей вместе с другими моряками переехал в Одессу и уже там закончил академию. А в годы войны стал офицером.

Сердце не выдержало разлуки с сыном: умер отец пленного моряка

Умер отец пленного моряка Андрея Драча (Леонид Драч, фото: 33kanal.com)

Жена Леонида Драча служит в ВСУ далеко от дома. Поэтому после захвата в плен Андрея и его побратимов мужчина остался совершенно одиноким.

Еще до трагических событий Леониду Драчу сделали операцию на сердце, Андрей был рядом, помогал забирать из кардиоцентра. А немного раньше - на День Независимости - Леонид отпраздновал свадьбу сына.

Сердце не выдержало разлуки с сыном: умер отец пленного моряка

Умер отец пленного моряка Андрея Драча (скрин видео: YouTube/ПН ТV digest)

Леонид узнал о пленении сына из телевидения. С тех пор отец с сыном ни разу не виделись. Долгие месяцы безрезультатных ожиданий возвращения сына, несправедливые суды добили больное родительское сердце.

Последней весточкой от Андрея была его немногословная записка, написанная "на коленке" в зале суда.

Сердце не выдержало разлуки с сыном: умер отец пленного моряка

Умер отец пленного моряка Андрея Драча (пленные моряки, Андрей - крайний слева, фото: twitter.com/OgonWatch)

Ранее мы писали о внезапной смерти известного украинского тележурналиста Тараса Москалюка, регионального директора канала "112 Украина".

А также сообщали о смерти политика Василия Габора, который ушел из жизни 4 апреля. Депутат пострадал в ДТП в Тернопольской области 27 марта.

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