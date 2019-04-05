Серце не витримало розлуки з сином: помер батько полоненого моряка

Помер батько полоненого моряка Андрія Драча (фото: УНІАН)

Батько Андрія Драча жодного разу не побачив сина після полону

Помер батько військовополоненого моряка Андрія Драча, Леонід Драч. У чоловіка було хворе серце, нещодавно він переніс складну операцію і отримав групу інвалідності. Про це повідомляє "33 канал".

Моряк Андрій Драч народився в селищі Городок, Іллінецького району Вінницької області, після школи вступив до військового ліцею, а після того став курсантом академії Військово-морського флоту. Коли Росія окупувала Крим, Андрій разом із іншими моряками переїхав до Одеси і вже там закінчив академію. А в роки війни став офіцером.

Помер батько полоненого моряка Андрія Драча (Леонід Драч, фото: 33kanal.com)

Дружина Леоніда Драча служить в ЗСУ далеко від дому. Тому після захоплення в полон Андрія та його побратимів чоловік залишився геть самотнім.

Ще до трагічних подій Леонідові Драчу зробили операцію на серці, Андрій був поруч, допомагав забирати з кардіоцентру. А трохи раніше - на День Незалежності - Леонід відсвяткував весілля сина.

Помер батько полоненого моряка Андрія Драча (скрін відео: YouTube/ПН ТV digest)

Леонід дізнався про полон сина із телебачення. Відтоді батько з сином жодного разу не бачилися. Довгі місяці безрезультатних очікувань повернення сина, несправедливі суди добили хворе батьківське серце.

Останньою вісточкою від Андрія була його небагатослівна записка, написана "на коліні" у залі суду.

Помер батько полоненого моряка Андрія Драча (полонені моряки, Андрій - крайній зліва, фото: twitter.com/OgonWatch)

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