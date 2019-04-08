Важка втрата: загинув відомий український бізнесмен та волонтер

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - що відомо про бізнесмена (ілюстративне фото: колаж РБК-Україна)

Володимир Слабовський допомагав українській армії з 2014 року

Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds, загинув у ДТП під Києвом. Про це повідомив його друг, журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Журналіст пише, що Слабовський - бізнесмен дуже високого класу, високопрофесійний топ-менеджер, в першу чергу був патріотом України.

З самого початку війни він направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам. Він сам багато разів у 2014-2015 роках розвозив волонтерську допомогу на фронт.

Його компанія придбала і обладнала важку вантажівку МАН великою душовою і пральними машинами, й десятки разів ця машина виїжджала на фронт, щоб тисячі українських бійців могли привести себе в порядок. Ця вантажівка працює досі, Слабовський передав її на фронт.

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - що відомо про бізнесмена (Володимир Слабовський зліва, фото: facebook.com/butusov.yuriy)

Величезну допомогу Слабовський надавав добровольчим загонам "Правого сектору", "Українській добровольчій армії", батальйону "Донбас". Разом з волонтерським фондом патріота-одесита Марка Гордієнко, Слабовський налагодив канал допомоги 8-му батальйону УДА "Аратта" - включаючи міні-трактор для обладнання передових позицій.

Він перерахував 500 тисяч гривень на закупівлю великого і найсучаснішого намету для комфортного розміщення бійців, а також інших предметів постачання на базу.

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - що відомо про бізнесмена (фото: facebook.com)

Він був патріотом України з Донецька, де не вагаючись у 2014-му залишив власність і бізнес. Бійцям він завжди говорив: "Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не виженуть, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським".

"У нього було багато друзів, він завжди був відкритий, просто дивно, але час його не озлоблював, він навпаки, все більше розумів, і злість і роздратування його не торкалися", - пише Юрій Бутусов.

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - що відомо про бізнесмена (та сама вантажівка МАН, фото: facebook.com)

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