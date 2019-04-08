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Жінка на позашляховику насмерть збила хлопчика: деталі трагедії в Запоріжжі

STYLERПодії    08.04.2019 - 17:49
Жінка на позашляховику насмерть збила хлопчика: деталі трагедії в Запоріжжі
Фото: колаж РБК-Україна

У ДТП у Запоріжжі загинула 7-річна дитина

У Запоріжжі сталася смертельна ДТП, в результаті чого загинула семирічна дитина. Трагедія сталася в Шевченківському районі міста біля будинку по вулиці Ігоря Сікорського 8 квітня близько 12 годин, повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції області.

Жінка-водій за кермом позашляховика BMW збила хлопчика, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Після скоєння наїзду автомобіль виїхав на узбіччя та врізався в огорожу.

Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

Жінка на позашляховику насмерть збила хлопчика: деталі трагедії в Запоріжжі

Жінка на іномарці збила 7-річного хлопчика в Запоріжжі (фото: zp.npu.gov.ua)

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ознаками 2 ч. ст. 286 Кримінального кодексу (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше, 6 квітня під Києвом у селі Піщане Білоцерківського району сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини. 19-річний винуватець трагедії тоді зник з місця злочину, але 8 квітня він був затриманий. У скоєному водій повністю зізнався.

Також ми писали про те, що 7 квітня під Києвом загинув у ДТП Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, який допомагав української армії від самого початку війни, генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds. У поліції повідомили деталі трагедії. Чоловік розбився на мотоциклі Harley-Davidson, який планував купити. Він не впорався із керуванням, зачепився за відбійник, впав, отримав сильну травму руки і втратив багато крові.

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