Загибель Володимира Слабовського: у поліції розповіли обставини трагедії

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - подробиці трагедії (колаж РБК-Україна)

Володимир Слабовський з 2014 року активно допомагав українській армії

Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, який допомагав українській армії з самого початку війни, генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds, розбився на мотоциклі в ДТП у Київській області.

Трагедія сталася у неділю, 7 квітня, близько 15:00 в Обуховському районі поблизу села Таценки. Тоді в поліцію повідомили про загибель чоловіка, пізніше було встановлено його особу.

Слабовський загинув під час першого виїзду на новому мотоциклі Harley-Davidson, який планував купити. Він не впорався з керуванням, зачепився за відбійник, впав, отримав сильну травму руки і втратив багато крові. Свідки ДТП викликали на місце "швидку", але медикам не вдалося врятувати його життя. Про це повідомила нацполіція Київської області, пише "Сегодня".

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - подробиці трагедії (фото: facebook.com)

Зазначимо, що Володимир Слабовський, уродженець Донецька, після початку бойових дій залишив там власність і бізнес. І навіть прах своїх батьків він вивіз і перепоховав у Києві. Володимир не хотів, щоб щось пов'язувало його з окупантами.

Бійцям він завжди говорив: "Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не виженуть, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським".

Компанія Слабовського придбала і обладнала важку вантажівку МАН великою душовою і пральними машинами, десятки разів ця машина виїжджала на фронт, щоб тисячі українських бійців могли привести себе в порядок.

Він перерахував 500 тисяч гривень на закупівлю великого і найсучаснішого намету для комфортного розміщення бійців, а також інших предметів постачання на базу.

І це тільки частина з довгого переліку допомоги, яку бізнесмен надавав української армії за всі роки війни.

Друзі, знайомі та колеги Володимира виражають скорботу через його трагічну і раптову загибель.

"Не стало Володимира Слабовського (ліворуч). Загинув в ДТП. Мій перший шеф, справжній мужик, порядний бізнесмен і великий патріот України. Позивний "Влад" - один з найбільших волонтерів, вкладав величезні кошти на підтримку добровольчих батальйонів, не роблячи на цьому PR", - написав Sergiy Blazhko.

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - подробиці трагедії (фото: facebook.com)

"В передостанній раз ми обмінялися футболками, я йому віддав свою піратську, а сам узяв його. Виглядали ми дивно, він як в сукні, я як в топіку, але нам було тепло і добре один з одним, і ніхто не звертав уваги на ці дрібниці", - пише Марк Гордієнко.

Володимир Слабовський загинув у ДТП під Києвом - подробиці трагедії (фото: facebook.com)

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