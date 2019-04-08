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Увесь світ в його руках: фото сина загиблого Героя зворушило мережу

STYLERЖиття    08.04.2019 - 12:19
Увесь світ в його руках: фото сина загиблого Героя зворушило мережу
Фото сина вбитого воїна Андрія Кизила зворушило мережу (Андрій Кизило, фото: Павло Ткачук/Facebook)

Маленький синочок Андрія Кизила вже починає розуміти, що його тато Герой України

У мережі з'явилося зворушливе фото, на якому маленький синочок тримає портрет загиблого тата, Андрія Кизило, який був убитий 29 січня 2017 року під Авдіївкою. Знімок виклав у Facebook Андрій Римарук.

Андрій Кизило служив у 72-й механізованій бригаді, він став командиром у 21 рік. Через два роки обійняв посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону бригади. Під час бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою отримав смертельне поранення.

Посмертно йому було присвоєно звання майора Збройних сил України.

"Тата немає. Син є і тримає весь світ в руках", - підписано фото.

Увесь світ в його руках: фото сина загиблого Героя зворушило мережу

Фото сина вбитого воїна Андрія Кизила зворушило мережу (Андрій Кизило, фото: Андрій Римарук/Facebook)

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під публікацією.

  • "Як пройшов час. Тепер Дитина знає... Жах. Хай він проживе таке щасливе життя - аж за двох. І за себе і за тата";
  • "Підріс синочок Андрія. Дуже схожий на батька. Хай у них все буде добре з мамою. Співчуття рідним та вдячність за сина Героя";
  • "Артемчик Кизило, твій тато Герой!"
  • "Співчуваю";
  • "Ми не забудемо".

Нагадаємо, Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds, загинув у ДТП під Києвом.

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