Весь мир в его руках: фото сына погибшего Героя растрогало сеть

Маленький сыночек Андрея Кизило уже начинает понимать, что его папа Герой Украины
В сети появилось трогательное фото, на котором маленький сыночек держит портрет погибшего отца, Андрея Кизило, который был убит 29 января 2017 года под Авдеевкой. Снимок выложил в Facebook Андрей Рымарук.
Андрей Кизило служил в 72-й механизированной бригаде, он стал командиром в 21 год. Через два года занял должность заместителя командира 1-го механизированного батальона бригады. Во время боя с вражеской диверсионно-разведывательной группой получил смертельное ранение.
Посмертно ему было присвоено звание майора Вооруженных сил Украины.
"Папы нет. Сын есть и держит весь мир в руках", - подписано фото.
Фото сына убитого воина Андрея Кизило тронуло сеть (фото: Андрей Рымарук/Facebook)
Пользователи сети оставляют множество комментариев под публикацией.
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