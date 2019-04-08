Весь мир в его руках: фото сына погибшего Героя растрогало сеть

Фото сына убитого воина Андрея Кизило тронуло сеть (Андрей Кизило, фото: Павел Ткачук/Facebook)

Маленький сыночек Андрея Кизило уже начинает понимать, что его папа Герой Украины

В сети появилось трогательное фото, на котором маленький сыночек держит портрет погибшего отца, Андрея Кизило, который был убит 29 января 2017 года под Авдеевкой. Снимок выложил в Facebook Андрей Рымарук.

Андрей Кизило служил в 72-й механизированной бригаде, он стал командиром в 21 год. Через два года занял должность заместителя командира 1-го механизированного батальона бригады. Во время боя с вражеской диверсионно-разведывательной группой получил смертельное ранение.

Посмертно ему было присвоено звание майора Вооруженных сил Украины.

"Папы нет. Сын есть и держит весь мир в руках", - подписано фото.

Фото сына убитого воина Андрея Кизило тронуло сеть (фото: Андрей Рымарук/Facebook)

Пользователи сети оставляют множество комментариев под публикацией.

Как прошло время. Теперь Ребенок знает... Ужас. Пусть он проживет такую счастливая жизнь - аж за двоих. И за себя и за папу";

"Подрос сыночек Андрея. Очень похож на отца. Пусть у них все будет хорошо с мамой. Соболезнования родным и благодарность за сына Героя";

Артемчик Кизило, твой папа Герой!"

"Сочувствую";

"Мы не забудем".

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