Сюжет для фильма: киевляне жестко поиздевались над виновником ДТП (видео)

ДТП в Киеве - пьяного водителя примотали скотчем к столбу (коллаж РБК-Украина)

С водителем, который спровоцировал ДТП и полез с кулаками на разборки, расправились причудливым образом

В Киеве пьяный водитель устроил дорожно-транспортное происшествие. К счастью, в аварии никто не пострадал, кроме самого героя. Разъяренный водитель машины, которую протаранил горе-летчик, примотал водителя скотчем к столбу. Видео опубликовал ресурс "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что 12 апреля мужчина вместе с подругой после бурного празднования пятницы решили поехать за добавкой. Однако у них закончился бензин и при заезде на заправку пьяный водитель на Ford въехал в Toyota.

Герой вышел из машины и начал устраивать разборки, а его подруга стала нападать с пустой бутылкой от водки. За это горе-водитель Ford был жестоко наказан.

ДТП в Киеве - п'яного водителя примотали скотчем к столбу (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент.

"Да тут сюжет для Тарантино";

"Вот это перфоманс! Как скучно я живу..."

"Скажите пожалуйста адрес! Я подъеду, поржу";

"Этот стриптизер на столбе, водитель?"

"Сожгите Ford, чтобы тело больше не выезжало на дороги";

Походу у нас в городе завелся Спайдер-мэн".

Напомним, в Ровенской области БТР раздавил легковое авто на еврономерах. У военной техники отказали тормоза.

К слову, утром 11 апреля состоялось масштабное ДТП в Днепре с участием 12 автомобилей, которое лишь чудом не закончилось трагедией.