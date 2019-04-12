Сюжет для фільму: кияни жорстко познущалися над винуватцем ДТП (відео)

ДТП в Києві - п'яного водія примотали скотчем до стовпа (колаж РБК-Україна)

З водієм, що спричинив ДТП і поліз з кулаками на розбірки, розправилися чудернацьким чином

У Києві п'яний водій влаштував дорожно-транспортну пригоду. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, окрім самого героя. Розлючений водій автівки, яку протаранив горе-льотчик, примотав водія скотчем до стовпа. Відео опублікував ресурс "Київ оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що 12 квітня чоловік разом з подругою після бурхливого святкування п'ятниці вирішили поїхати за добавкою. Однак у них скінчився бензин і при заїзді на заправку п'яний водій на Ford в‘їхав у Toyota.

Герой вийшов з автівки і почав влаштовувати розбірки, а його подруга почала нападати з пустою пляшкою від горілки. За це горе-водій Ford був жорстоко покараний.

ДТП в Києві - п'яного водія примотали скотчем до стовпа (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент.

"Да тут сюжет для Тарантіно";

"Ось це перфоманс! Як нудно я живу..."

"Скажіть будь ласка адресу! Я під'їду, поржу";

"Цей стриптизер у стовпа, водій?"

"Спаліть Ford, щоб тіло більше не виїжджало на дороги";

"Походу у нас в місті завівся Спайдер-мен".

Нагадаємо, у Рівненській області БТР розчавив легкове авто на єврономерах. У військової техніки відмовили гальма.

До слова, вранці 11 квітня відбулася масштабна ДТП в Дніпрі за участю 12 автомобілів, яка лише дивом не закінчилася трагедією.