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Сюжет для фільму: кияни жорстко познущалися над винуватцем ДТП (відео)

STYLERКурйози    12.04.2019 - 21:35
Сюжет для фільму: кияни жорстко познущалися над винуватцем ДТП (відео)
ДТП в Києві - п'яного водія примотали скотчем до стовпа (колаж РБК-Україна)

З водієм, що спричинив ДТП і поліз з кулаками на розбірки, розправилися чудернацьким чином

У Києві п'яний водій влаштував дорожно-транспортну пригоду. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, окрім самого героя. Розлючений водій автівки, яку протаранив горе-льотчик, примотав водія скотчем до стовпа. Відео опублікував ресурс "Київ оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що 12 квітня чоловік разом з подругою після бурхливого святкування п'ятниці вирішили поїхати за добавкою. Однак у них скінчився бензин і при заїзді на заправку п'яний водій на Ford в‘їхав у Toyota.

Герой вийшов з автівки і почав влаштовувати розбірки, а його подруга почала нападати з пустою пляшкою від горілки. За це горе-водій Ford був жорстоко покараний.

ДТП в Києві - п'яного водія примотали скотчем до стовпа (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент.

  • "Да тут сюжет для Тарантіно";
  • "Ось це перфоманс! Як нудно я живу..."
  • "Скажіть будь ласка адресу! Я під'їду, поржу";
  • "Цей стриптизер у стовпа, водій?"
  • "Спаліть Ford, щоб тіло більше не виїжджало на дороги";
  • "Походу у нас в місті завівся Спайдер-мен".

Нагадаємо, у Рівненській області БТР розчавив легкове авто на єврономерах. У військової техніки відмовили гальма.

До слова, вранці 11 квітня відбулася масштабна ДТП в Дніпрі за участю 12 автомобілів, яка лише дивом не закінчилася трагедією.

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