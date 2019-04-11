Попали в бетономешалку: очевидцы о масштабном ДТП с грузовиком в Днепре (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

ДТП в Днепре с грузовиком могло закончиться жуткой трагедией

Масштабное ДТП в Днепре утром 11 апреля с участием 12 автомобилей только чудом не закончилось трагедией. Водитель грузовика "КРАЗ" с прицепом в центре города в час пик столкнулся с автобусом и микроавтобусом (городским и пригородным), а также с легковушками. Вследствие аварии пожилая женщина-водитель попала в больницу с сотрясением головного мозга и травмой груди, пострадала также еще одна женщина.

Инцидент произошел на проспекте Александра Поля. На месте ДТП работают следователи, медики, полиция и спасатели.

В сети показали видео с места аварии.

Видео: facebook.com/dnepr056ua

Как рассказал глава профсоюза автомобилистов Михаил Тонконогий, "КРАЗ" мог полностью смять два автобуса. По его словам, движение старого грузовика должно быть запрещено по магистралям с большим уклоном.

Отмечается, что у "КРАЗа" могли отказать тормоза во время движения по городу.

По словам очевидцев аварии, которые ехали на работу, они словно "попали в бетономешалку".

В Днепре в ДТП столкнулись 12 автомобилей (фото: 056.ua)

"Начало трясти. Когда остановились, муж спросил, жива ли. Авто зажало, не могла выйти. С четырех сторон зажало", - рассказала женщина, передает ТСН.ua.

В маршрутке "Покров-Днепр" ехало 16 человек.

Фото: место происшествия (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Водитель автобуса отметил, что успел сманеврировать лишь чудом.

"Сигнал и удар. Все. Больше я ничего не запомнил. Пронесся мимо меня КРАЗ, начал сворачивать все машины в кучу", - говорит он.

Фото: место происшествия (facebook.com/PoliceDniproRegion)

В полиции сообщили, что признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя грузовика - виновника ДТП - не обнаружили.

Водителю "КРАЗа" 30 лет, он уже давно работает в коммунальном предприятии. В день ДТП перевозил технику для работ по благоустройству.

Добавим, что мэрия пообещала водителям, чьи автомобили были повреждены в аварии, компенсировать все убытки.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщвлось ранее, недавно в Запорожье женщина за рулем внедорожника BMW сбила насмерть семилетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Также мы писали о том, что 6 апреля под Киевом в селе Песчаное Белоцерковского района произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки. 19-летний виновник трагедии тогда скрылся с места преступления, но 8 апреля он был задержан. В содеянном водитель полностью сознался. "Мажор" за совершение резонансного смертельного ДТП может оказаться за решеткой на 10 лет.