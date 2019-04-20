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Фура збила дитину під Львовом: водія хотіли лінчувати (відео)

STYLERПодії    20.04.2019 - 17:02
Фура збила дитину під Львовом: водія хотіли лінчувати (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хлопчика збили на переході, коли він йшов до церкви

Вантажівка збила дитину під Львовом у Кам'янка-Бузькому районі, в результаті чого 9-річний хлопчик помер від травм на місці події. Смертельна ДТП сталася у суботу, 20 квітня, в селищі Запитов близько 11.30, передає "Варта1".

Зазначається, що водія фури Renault правоохоронці затримали і відправили на експертизу, щоб розгнівані місцеві жителі не влаштували самосуд.

За словами депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича із посиланням на розповідь свідків трагедії, дитина йшла до церкви і переходила дорогу по пішохідному переходу.

 

Під Львовом вантажівка збила дитину (фото: varta1.com.ua)

"Одна машина зупинилася, фура не встигла. Вантажівка тіло хлопчика протягнула під колесом ще десь метрів сім", - повідомив він.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі події.

Відео: YouTube / VARTA1

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі жінка за кермом позашляховика BMW збила на смерть семирічного хлопчика, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві п'яний водій влаштував ДТП, і його примотали скотчем до стовпа.

Нагадаємо, 11 квітня у центрі Дніпра відбулася масштабна ДТП за участю 12 автомобілів та тільки дивом не закінчилася трагедією.

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