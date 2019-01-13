В ДТП загинув відомий український баскетболіст: всі подробиці аварії

Колаж РБК-Україна

На лікування Оксани Романиці проводиться збір коштів

У суботу, 12 січня, поліцейські повідомляли про ДТП на дорозі, що сполучає Луцьк та Ковель, неподалік від с. Свидники Ковельського району. Як виявилося, за кермом автомобіля КІА, єдиним загиблими в аварії, виявився відомий український баскетболіст Андрій Романиця. Його дружина Оксана в реанімації, на її лікування проводиться збір коштів. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Волинської області.

Аварія сталася вчора вдень близько 11:00 ранку на трасі Луцьк-Ковель. 35-річний спортсмен Андрій Романиця перебував за кермом легкового автомобіля КІА, в результаті зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen T4, за кермом якого перебував 61-річний житель Ковеля, баскетболіст загинув. Разом зі спортсменом у авто перебувала його дружина, її госпіталізували в реанімацію Ковельського районного територіального медичного об'єднання.

За кермом мікроавтобуса Volkswagen T4 знаходився мешканець міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію. Крім того, в мікроавтобусі перебував 56-річний житель Ковельського району, якому надали медичну допомогу на місці події.

ДТП на трасі Луцьк - Ковель (фото: vl.npu.gov.ua)

За фактом порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, однак поки поліція не наважується сказати, чи понесе водій Volkswagen відповідальність за смерть Андрія Романиці.

У мережі вже розпочався збір коштів на лікування Оксани Романиці, яка постраждала в результаті ДТП.

"Коломияни, не будьте байдужими. У ДТП під Ковелем помер Андрій Романиця. Дружина перебуває у важкому стані. Потрібні гроші на лікування. Хто не байдужий, готовий допомогти. 4149 4978 5105 1120 — Турковец Ірина Петрівна (сестра Оксани)", — написали у мережі Facebook в співтоваристві "Типова Коломия".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/kolomyia.ua

Під публікацією користувачі мережі висловили співчуття родині Романиці, а його дружині побажали якнайшвидшого одужання.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/kolomyia.ua

Фото: (facebook.com/kolomyia.ua)

Варто відзначити, що Андрій Романиця в березні 2018 опинився в центрі скандалу. Під час матчу Першої ліги чемпіонату України з він напав на арбітра. Федерація баскетболу України викрила Романиця в акті насильства з використанням погроз і залякувань. В результаті спортсмена оштрафували на 15 000 гривень і довічно дискваліфікували.

Нагадаємо, що у Чернігівській області потрапив в ДТП автобус "Київ-Москва".

Раніше, 12 січня, в результаті ДТП з рейсовим автобусом у Краматорську Донецької області загинула сім'я - троє людей. Відомо, що водій автобуса виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з ще одним автобусом.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області в ДТП з рейсовим автобусом загинули 3 людини