В ДТП погиб скандальный украинский баскетболист: все подробности аварии

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На лечение Оксаны Романицы проводится сбор средств

В субботу, 12 января, полицейские сообщали о ДТП на дороге, соединяющей Луцк и Ковель, недалеко от с. Свидники Ковельского района. Как оказалось, за рулем автомобиля КIA, единственным погибшим в аварии, оказался известный украинский баскетболист Андрей Романица. Его жена Оксана в реанимации, на ее лечение производится сбор средств. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Волынской области.

Авария произошла вчера днем около 11:00 утра на трассе Луцк-Ковель. 35-летний спортсмен Андрей Романица находился за рулем легкового автомобиля КIA, в результате столкновения с микроавтобусом Volkswagen T4, за рулем которого находился 61-летний житель Ковеля, баскетболист погиб. Вместе со спортсменом в авто находилась его жена, ее госпитализировали в реанимацию Ковельского районного территориального медицинского объединения.

За рулем микроавтобуса Volkswagen T4 находился житель города Ковель. Его госпитализировали в травматологию. Кроме того, в микроавтобусе находился 56-летний житель Ковельского района, которому оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

ДТП на трассе Луцк- Ковель (фото: vl.npu.gov.ua)

По факту нарушения ПДД, повлекших смерть потерпевшего следственные сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, однако пока полиция не решается сказать, понесет ли водитель Volkswagen ответственность за смерть Андрея Романицы.

В сети уже начался сбор средств на лечение для Оксаны Романицы, которая пострадала в результате ДТП.

"Коломияне, не будьте равнодушными. В ДТП под Ковелем скончался Андрей Романица. Супруга находится в тяжелом состоянии. Нужны деньги на лечение. Кто не безразличен, готов помочь. 4149 4978 5105 1120 — Турковец Ирина Петровна (сестра Оксаны)", — написали в сети Facebook в сообществе "Типова Коломия".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/kolomyia.ua

Под публикацией пользователи сети выразили соболезнования семье Романицы, а его супруге пожелали скорейшего выздоровления.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/kolomyia.ua

Фото: (facebook.com/kolomyia.ua)

Стоит отметить, что Андрей Романиця в марте 2018 оказался в центре скандала. Во время матча Первой лиги чемпионата Украины по он напал на арбитра. Федерация баскетбола Украины разоблачила Романиця в акте насилия с использованием угроз и запугиваний. В результате спортсмена оштрафовали на 15 000 гривен и пожизненно дисквалифицировали.

Напомним, что в Черниговской области попал в ДТП автобус "Киев-Москва".

Ранее, 12 января, в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краматорске Донецкой области погибла семья - трое людей. Известно, что водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним автобусом.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области в ДТП с рейсовым автобусом погибли 3 человека