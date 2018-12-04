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"Це Європа?": в мережі обурені аварійним станом київських електричок

STYLERПодії    04.12.2018 - 18:31
"Це Європа?": в мережі обурені аварійним станом київських електричок
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що окрім годинного очікування електропоїзд прийшов в аварійному стані

У вівторок, 4 грудня на станції Вишгородській жителі Києва близько години прочекали електропоїзд. По закінченню 50 хвилин прибув склад електропоїзда з чотирма вагонами в аварійному стані. Пасажири взяли електричку штурмом. Після інциденту у мережі розгорівся скандал. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що з незрозумілих причин електропоїзд запізнився на 50 хвилин і приїхав не в повному складі, а в сильно "урізаному". Замість традиційних шести-восьми вагонів електропоїзд складався з чотирьох.

"Станція "Вишгородська". В 8:41 електричка в бік Лівого берега за розкладом не прийшла... 9:24, чекаємо далі... На роботу вже ніхто не поспішає... 9:31 приїхала.... 4 вагона, чотири, Карл! Обшарпана, деякі двері не відкриваються... Бачили по ТБ новий трансфер в Бориспіль? Так от, це зовсім не такий", — написали у співтоваристві.

&quot;Це Європа?&quot;: в мережі обурені аварійним станом київських електричок

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

До публікації прикріпили знімки пасажирів, які чекають електричку, а також фотографії відразу після прибуття поїзда.

 

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

У мережі розгорівся справжній скандал з приводу якості послуг УЗ, багато хто звернув увагу на той факт, що в інших країнах пострадянського простору, особливо в столицях, такі електрички не їздять багато років.

"У Європі такі шикарні поїзда, так і хочеться на них їздити! Один раз купіть! Це ж імідж країни! Коли приїжджають іноземці соромно за нас", "Це Європа?", "Таке відчуття, що ці електрички йдуть на концтабір...", "Київська міська електричка їздила по графіку і була чистою тільки 1 раз за час існування-перед євро 2012. В УЗ вважають, що товарняки пріоритетніше ніж люди, тому і доводиться іноді чекати по півгодини і більше. Люди не колоди — можуть і почекати", — пишуть в мережі.

&quot;Це Європа?&quot;: в мережі обурені аварійним станом київських електричок

&quot;Це Європа?&quot;: в мережі обурені аварійним станом київських електричок

&quot;Це Європа?&quot;: в мережі обурені аварійним станом київських електричок

&quot;Це Європа?&quot;: в мережі обурені аварійним станом київських електричок

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві з 28 жовтня змінився розклад руху міської електрички.

Раніше у КМДА прокоментували блокування роботи міської електрички.

Відео: РБК-Україна

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