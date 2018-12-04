"Это Европа?": в сете возмущены аварийным состоянием электричек

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что помимо часового ожидания электропоезд пришел в аварийном состоянии

Во вторник, 4 декабря на станции Вышгородской жители Киева около часа прождали электропоезд. По истечению 50 минут прибыл состав электропоезда с четырьмя вагонами в аварийном состоянии. Пассажиры взяли электричку штурмом. После инцидента в сети разгорелся скандал. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что по непонятным причинам электропоезд опоздал на 50 минут и приехал не в полном составе, а в сильно "урезанном". Вместо традиционных шести-восьми вагонов электропоезд состоял из четырех.

"Станция "Вышгородская". В 8:41 электричка в сторону Левого берега по расписанию не пришла... 9:24, ждем дальше... На работу уже никто не спешит... 9:31 приехала.... 4 вагона, четыре, Карл! Обшарпанная, некоторые двери не открываются... Видели по ТВ новый трансфер в Борисполь? Так вот, это совсем не такая", — написали в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

К публикации прикрепили снимки ожидающих электричку, а также фотографии сразу после прибытия поезда.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

В сети разгорелся настоящий скандал по поводу качества услуг УЗ, многие обратили внимание на тот факт, что в других странах постсоветского пространства, особенно в столицах, такие составы не ездят много лет.

"В Европе такие шикарные поезда, так и хочется на них ездить! Один раз купите! Это же имидж страны! Когда приезжают иностранцы стыдно за нас", "Это Европа?", "Такое ощущение, что эти электрички идут на концлагерь...", "Киевская городская электричка ездила по графики и была чистой только 1 раз за время существования-перед евро 2012. В УЗ считают, что товарняки приоритетнее чем люди, поэтому и приходится иногда ждать по полчаса и более. Люди не бревна — могут и подождать", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве с 28 октября изменилось расписание городской электрички.

Ранее в КГГА прокомментировали блокирование работы городской электрички.

Видео: РБК-Украина