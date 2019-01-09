"Це монстр": з'явилися подробиці різанини в Одеській області

Фото: поліція (od.npu.gov.ua)

Різнику загрожує довічне тюремне ув'язнення

Підозрюваного у жахливому масовому вбивстві в селі Комишівка Ізмаїльського району Одеської області зарубав сокирою і зарізав ножем чотирьох людей через ревнощі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що 29-річний чоловік зізнався у скоєному незабаром після затримання - його знайшли в Ізмаїлі у родичів.

Згідно з показаннями, у ніч на Різдво він зайшов до односельця за своєю дружиною, яка в компанії трьох чоловіків вживала спиртні напої. Незабаром дійшло до з'ясування відносин, і господар будинку почав погрожувати непроханому гостю сокирою. Після цього зловмисник відправився додому за ножем.

Фото: od.npu.gov.ua

Після того, як у селі дізналися про різанину і вбивство чотирьох людей, усі вирішили, що це справа рук якогось маніяка.

Місцевий мешканець Федір Манолі зізнався, що всіх охопив жах і люди почали замикати будинки.

Племінник загиблого господаря будинку Дмитро Мунтян, який вирішив відвідати свого дядька і виявив тіла вбитих, розповів, що "знайшов одного в погребі і зрозумів, що все, тому що були конфлікти там, і дядько не відповідав на телефон. Два дні не відповідав".

В будинку, де сталося масове вбивство, раніше часто були усілякі гуляння і сварки - дружина господаря поїхала на заробітки в Італію разом із дітьми, і чоловік жив один.

Фото: od.npu.gov.ua

За словами Василя Дяченка, який втратив сина у різанині, чоловік хотів забрати дружину з компанії через ревнощі.

"Ті хотіли захистити її, а той чотирьох поклав. Я не уявляю, це монстр", - сказав він.

Підозрюваному у різанині тепер загрожує довічне.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг раніше судимий чоловік жорстоко вбив громадянина Російської Федерації - завдав йому близько 60 ударів ножем.

Також ми писали про те, що підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан зізнався у скоєному. Колишній хлопець однієї з жертв дав свідчення і розповів, що у момент вбивства він був на зв'язку з дівчиною по скайпу.

Нагадаємо, що підозрюваний у резонансному масовому вбивстві у Вінниці, яке відбулося напередодні Нового 2019 року, мав іншу сім'ю на стороні.