"Это монстр": появились подробности резни в Одесской области

Фото: полиция (od.npu.gov.ua)

Потрошителю грозит пожизненное тюремное заключение

Подозреваемый в жутком массовом убийстве в селе Камышевка Измаильского района Одесской области зарубил топором и зарезал ножом четырех человек из-за ревности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 29-летний мужчина сознался в содеянном вскоре после задержания - его нашли в Измаиле у родственников.

Согласно показаниям, в ночь на Рождество он зашел к односельчанину за своей женой, которая в компании троих мужчин употребляла спиртные напитки. Вскоре дошло до выяснения отношений, и хозяин дома стал угрожать незваному гостю топором. После этого злоумышленник отправился домой за ножом.

Фото: od.npu.gov.ua

После того, как в селе узнали о резне и убийстве четырех человек, все решили, что это дело рук какого-то маньяка.

Местный житель Федор Маноли признался, что всех охватил страх и люди начали запирать дома.

Племянник погибшего хозяина дома Дмитрий Мунтян, который решил навестить своего дядю и обнаружил тела убитых, рассказал, что "нашел одного в погребе и понял, что все, потому что были конфликты там, и дядя не отвечал на телефон. Два дня не отвечал".

В доме, где произошло массовое убийство, ранее часто были всяческие застолья и ссоры - жена хозяина уехала на зароботки в Италию вместе с детьми, и мужчина жил один.

Фото: od.npu.gov.ua

По словам потерявшего сына в резне Василия Дьяченко, мужчина хотел забрать жену из компании из-за ревности.

"Те хотели защитить ее, а тот четырех положил. Я не представляю, это монстр", - сказал он.

Подозреваемому в резне теперь грозит пожизненное.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина Российской Федерации - нанес ему около 60 ударов ножом.

Также мы писали о том, что подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу.

Напомним, что подозреваемый в резонансном массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года, имел другую семью на стороне.