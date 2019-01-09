ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Это монстр": появились подробности резни в Одесской области

STYLERПроисшествия    09.01.2019 - 07:18
"Это монстр": появились подробности резни в Одесской области
Фото: полиция (od.npu.gov.ua)

Потрошителю грозит пожизненное тюремное заключение

Подозреваемый в жутком массовом убийстве в селе Камышевка Измаильского района Одесской области зарубил топором и зарезал ножом четырех человек из-за ревности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 29-летний мужчина сознался в содеянном вскоре после задержания - его нашли в Измаиле у родственников. 

Согласно показаниям, в ночь на Рождество он зашел к односельчанину за своей женой, которая в компании троих мужчин употребляла спиртные напитки. Вскоре дошло до выяснения отношений, и хозяин дома стал угрожать незваному гостю топором. После этого злоумышленник отправился домой за ножом.

&quot;Это монстр&quot;: появились подробности резни в Одесской области

Фото: od.npu.gov.ua

После того, как в селе узнали о резне и убийстве четырех человек, все решили, что это дело рук какого-то маньяка.

Местный житель Федор Маноли признался, что всех охватил страх и люди начали запирать дома. 

Племянник погибшего хозяина дома Дмитрий Мунтян, который решил навестить своего дядю и обнаружил тела убитых, рассказал, что "нашел одного в погребе и понял, что все, потому что были конфликты там, и дядя не отвечал на телефон. Два дня не отвечал".

В доме, где произошло массовое убийство, ранее часто были всяческие застолья и ссоры - жена хозяина уехала на зароботки в Италию вместе с детьми, и мужчина жил один.

 

Фото: od.npu.gov.ua

По словам потерявшего сына в резне Василия Дьяченко, мужчина хотел забрать жену из компании из-за ревности. 

"Те хотели защитить ее, а тот четырех положил. Я не представляю, это монстр", - сказал он.  

Подозреваемому в резне теперь грозит пожизненное. 

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина Российской Федерации - нанес ему около 60 ударов ножом

Также мы писали о том, что подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан признался в содеянном. Бывший парень одной из жертв дал показания и рассказал, что в момент убийства он был на связи с девушкой по скайпу.

Напомним, что подозреваемый в резонансном массовом убийстве в Виннице, которое произошло накануне Нового 2019 года, имел другую семью на стороне

Убийство сотрудника госохраны: вдова рассказала детали инцидента Задержан подозреваемый в массовом убийстве в Одесской области
Новости Украины УбийствоОдессарезня
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь