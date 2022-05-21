Facebook видалив пост омбудсмена про зґвалтування дітей російськими солдатами

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про сексуальні злочини російських окупантів , жертвами яких стають в тому числі й маленькі діти. Facebook, де також був розміщений відповідний пост, сьогодні його видалив.

Йдеться про публікацію від 19 травня про моторошні звірства рашистів на території Харківської області.

"Правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства в інших формах, які вчиняє рф на території України шокує, але вона має бути почута! Світ повинен усвідомити справжнє обличчя "русского мира", який окупанти принесли на нашу землю", - наголошує Денісова.

Викривальний контент залишається доступним для прочитання на офіційному сайті Уповноваженого, а також в її Телеграмі.

Так, нещодавно після звільнення ЗСУ ряду населених пунктів Харківської області від російських загарбників за одну тільки годину на телефон лінії психологічної допомоги омбудсмена надійшло 10 свідоцтв про пережите сексуальне насильство з боку окупантів, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. Серед них двоє хлопчиків 10 років. Всього ж за добу було 56 дзвінків з розповідями, від яких холоне в жилах кров.

"Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм. Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою. Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років. Жах і лють переповнюють!" - пише Денисова.

Омбудсман підкреслює, що це - геноцид українського народу з особливою жорстокістю, порушення "не тільки норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його сутності, моралі цивілізованого світу".