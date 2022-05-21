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Facebook удалил пост омбудсмена об изнасиловании детей российскими солдатами

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Харьковская область, Суббота 21 мая 2022 17:56
Facebook удалил пост омбудсмена об изнасиловании детей российскими солдатами Коллаж РБК-Украина: российские оккупанты совершают сексуальные преступления в Украине
Автор: Владимир Костырин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о сексуальных преступлениях российских оккупантов, жертвами которых становятся, в том числе, и маленькие дети. Facebook, где также был размещен соответствующий пост, сегодня его удалил.

Об этом рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Речь идет о публикации от 19 мая о жутких зверствах рашистов на территории Харьковской области.

"Правда о геноциде украинского народа путем изнасилований и актов сексуального насилия в других формах, которые производит рф на территории Украины шокирует, но она должна быть услышана! Мир должен осознать подлинное лицо "русского мира", которое оккупанты принесли на нашу землю", - подчеркивает Денисова.

Обличительный контент остается доступным для прочтения на официальном сайте Уполномоченного, а также в ее Телеграме.

Так, недавно после освобождения ВСУ ряда населенных пунктов Харьковской области от российских захватчиков за один только час на телефон линии психологической помощи омбудсмена поступило 10 свидетельств о пережитом сексуальном насилии со стороны оккупантов, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет. Всего же за сутки было 56 звонков с рассказами, от которых стынет в жилах кровь.

"Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжкие травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм. Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечкой. Однолетнего мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива. Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет. Ужас и ярость переполняют!" - пишет Денисова.

Омбудсман подчеркивает, что это - геноцид украинского народа с особой жестокостью, нарушение "не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира".

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила об объявлении подозрения российскому военнослужащему за изнасилование женщины в Киевской области.

Напомним, недавно в Палате представителей США призвали YouTube, TikTok, Twitter и Facebook сохранить контент с преступлениями российских военных в Украине - данные могут быть использованы в будущих судах.

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Харьков Facebook Денисова Война России против Украины
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