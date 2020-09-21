У ДФС спростували причетність до податкової шахрая, який намагався вкрасти в супермаркеті інтим-товари

У Києві нібито співробітник податкової поліції намагався пронести повз каси супермаркету інтим-товари на суму 961 гривню. Вкрадені товари чоловік заховав у барсетку.

Державна фіскальна служба зреагувала на поширювану у ЗМІ інформацію, заявивши, що останні 7 років шахрай не був і сьогодні не є працівником податкової поліції.

"Зазначений у численних публікаціях громадянин Мариноха Василь Васильович, не є і не був, протягом останніх 7 років, співробітником податкової міліції", - прокоментували інцидент у ДФС.

Інцидент з крадіжкою розслідується поліцією, а сам Василь Мариноха відчуває себе "зіркою" після публікації в ряді ЗМІ його фотографії як "податківця-любителя "полунички".

Нагадаємо, що раніше були розкрито деталі зухвалого пограбування Яни Клочкової в Києві.

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