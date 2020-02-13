Горе-мати заморила дітей голодом: у гучній справі новий поворот

Жінка заморила голодом дітей у Києві (колаж РБК-Україна)

У Києві суд повторно розглядає справу горе-матері через занадто м'який вирок

Горе-мати залишила своїх дітей самих без нагляду на 11 днів, в результаті її однорічний син помер від голоду. Страшна трагедія сталася в Києві наприкінці 2016-го, і через 2,5 роки судових розглядів жінку засудили до 8 років тюремного ув'язнення. Втім, на цьому справа не закінчилася.

За підсумками розгляду апеляції у грудні 2019 року вирок скасували як занадто м'який. Справу Владислави Трохимчук направили на новий судовий розгляд у той самий суд, однак склад суддів змінили. На час нового розгляду жінці продовжили арешт.

Сьогодні у столичній прокуратурі заявили, що Голосіївський районний суд повторно почав розглядати справу горе-матері.

13 лютого було поведено підготовче засідання, за результатами якого суд призначив обвинувальний акт для розгляду і продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наступне судове засідання заплановане на 17 лютого.

У прокуратурі нагадали, що при винесенні минулого вироку суд визнав її винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). При цьому в прокуратурі наполягали на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Варто зазначити, що горе-матері врахували перебування в СІЗО за "законом Савченко", коли один день в ізоляторі зараховується за два до того, як буде винесено вирок. Владислава Трохимчук, арештована в грудні 2016-го, якраз потрапляє під нього (закон діяв з 23 грудня 2015-го по 17 червня 2017-го). З урахуванням цих обставин Трохимчук вже відсиділаблизько 6 років з 8 призначених судом.

Нагадаємо, що Трохимчук зачинила у квартирі своїх двох дітей, однорічного Даню і дворічну Аню та поїхала з цивільним чоловіком на 11 днів. Діти обдирали шпалери та їли власні фекалії. На восьмий день хлопчик помер, а дівчинка ще три дні провела з тілом брата. Її вдалося врятувати, хоча в неї вже почали відмовляти внутрішні органи.