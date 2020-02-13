Горе-мать заморила детей голодом: в громком деле новый поворот

Женщина заморила голодом детей в Киеве (коллаж РБК-Украина)

В Киеве суд повторно рассматривает дело горе-матери из-за слишком мягкого приговора

Горе-мать оставила своих детей одних без присмотра на 11 дней, в результате ее годовалый сын умер от голода. Жуткая трагедия произошла в Киеве в конце 2016-го, и спустя 2,5 года судебных разбирательств женщину приговорили к 8 годам тюремного заключения. Впрочем, на этом дело не закончилось.

По итогам рассмотрения апелляции в декабре 2019 года приговор отменили как слишком мягкий. Дело Владиславы Трохимчук направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд, однако состав судей сменили. На время нового рассмотрения женщине продлили арест.

Сегодня в столичной прокуратуре заявили, что Голосеевский районный суд повторно начал рассматривать дело горе-матери.

13 февраля было поведено подготовительное заседание, по результатам которого суд назначил обвинительный акт к рассмотрению и продолжил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следующее судебное заседание запланировано на 17 февраля.

В прокуратуре напомнили, что при вынесении прошлого приговора суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). При этом в прокуратуре настаивали на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Стоит отметить, что горе-матери учли пребывание в СИЗО по "закону Савченко", когда один день в изоляторе засчитывается за два до того, как будет вынесен приговор. Владислава Трохимчук, арестованная в декабре 2016-го, как раз попадает под него (закон действовал с 23 декабря 2015-го по 17 июня 2017-го). С учетом этих обстоятельств Трохимчук уже отсидела около 6 лет из 8 назначенных судом.

Напомним, что Трохимчук закрыла в квартире своих двоих детей, годовалого Даню и двухлетнюю Аню и уехала с гражданским мужем на 11 дней. Дети обдирали обои и ели собственные фекалии. На восьмой день мальчик умер, а девочка еще три дня провела с телом брата. Ее удалось спасти, хотя у нее уже начали отказывать внутренние органы.