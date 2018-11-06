У Харківській області пенсіонер-педофіл поглумився над 9-річною дівчинкою

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Підозрюваний раніше вже був судимий за вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх

В Харківській області судитимуть чоловіка за розбещення дев'ятирічної дівчинки. Як розповіли в прес-службі прокуратури, 67-річний чоловік після наруги над дитиною замкнув її в котельні.

В даний час обвинувальний акт направлено у Куп'янський районний суд області.

До слова, підозрюваний раніше вже був судимий за вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх. Наразі він знаходиться під вартою.

Зазначається, що чоловіка затримали в червні 2018 року. За даними слідства, він часто пригощав дівчинку, яка проживала в бідній родині, і у неї склалися з ним довірчі дружні стосунки.

Як йдеться в матеріалах слідства, чоловік під приводом перегляду мультфільмів та можливості пограти в комп'ютерні ігри запросив дитину до себе в гості. Вдома рецидивіст вчинив стосовно дівчинки розпусні дії. На наступний день чоловік відвів її до котельні, де працював майстром. Щоб дитина не змогла піти додому і розповісти дорослим про те, що сталося, він закрив її у підсобному приміщенні. Дівчинка провела під замком кілька годин.

При цьому весь час, який дівчинка провела в руках збоченця, її шукала мати. Про зникнення дитини жінка повідомила правоохоронцям, які й знайшли дівчинку.

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Слов'янську затримали чоловіка, який тривалий час виготовляв і розповсюджував продукцію, що містить дитячу порнографію, причому збоченець залучив до виготовлення порно власного пасинка.

Також ми писали про те, що нещодавно у Вишгороді під Києвом зловили чоловіка, який переслідував молоду маму з дитиною і одночасно займався онанізмом.

Нагадаємо, в селі Таврійське Якимівського району Запорізької області батько гвалтував свою дитину, а мати довго приховувала цей факт.

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Відео: РБК-Україна