В Харьковской области пенсионер-педофил надругался над 9-летней девочкой

Фото РБК-Украина

Подозреваемый ранее уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних

В Харьковской области будут судить мужчину за развращение девятилетней девочки. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 67-летний мужчина после надругательства над ребенком запер ее в котельной.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Купянский районный суд области.

Кстати, подозреваемый ранее уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. В настоящее время он находится под стражей.

Отмечается, что мужчину задержали в июне 2018 года. По данным следствия, он часто угощал девочку, которая проживала в бедной семье, и у нее сложились с ним доверительные дружеские отношения.

Как говорится в материалах следствия, мужчина под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры пригласил ребенка к себе в гости. Дома рецидивист совершил в отношении девочки развратные действия. На следующий день мужчина отвел ее к котельной, где работал мастером. Чтобы ребенок не смогл пойти домой и рассказать взрослым о том, что произошло, он закрыл ее в подсобном помещении. Девочка провела под замком несколько часов.

При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать. Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые и нашли девочку.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Ране сообщалось, что в Славянске задержали мужчину, который длительное время изготавливал и распространял продукцию, содержащую детскую порнографию, причем извращенец привлек к изготовлению порно собственного пасынка.

Также мы писали о том, что недавно в Вышгороде под Киевом поймали мужчину, который преследовал молодую маму с ребенком и одновременно занимался онанизмом.

Напомним, в селе Таврическое Акимовского района Запорожской области отец насиловал своего ребенка, а мать долго скрывала этот факт.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина