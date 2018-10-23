У Харківській області вандали розгромили меморіал загиблим у Другій світовій війні (фото)

Колаж: зламаний меморіал (РБК-Україна)

Наразі правоохоронцями встановлюються деталі події і особи, які вчинили цей злочин

Сьогодні, 23 жовтня Нацполицiя Харківської області на своєму сайті повідомила про те, що в Харківській областi був вчинений акт вандалізму. Невідомими особами було частково пошкоджено меморіальний комплекс, присвячений загиблим під час Другої світової війни.

Фото: сломаная стела (hk.npu.gov.ua)

За інформацією з повідомлення відділу комунікації національної поліції Харківської області, 22 жовтня о 19:43 до чергової частини Липецького відділення поліції заступник голови Циркунівської сільської ради сповістив про те, що невідомі зламали стелу з меморіального комплексу загиблим односельчанам у Другій світовій війні.

На місце події для огляду прибула слідчо-оперативна група районної поліції. Зараз проводяться всі необхідні заходи для з'ясування обставин та осіб, які мають відношення до даної події. Вирішується питання про порушення за даним фактом кримінальної виробництва.

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Відео: РБК-Україна