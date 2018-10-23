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В Харьковской области вандалы разгромили мемориал погибшим во Второй мировой войне (фото)

STYLERПроисшествия    23.10.2018 - 15:56
Коллаж: сломанный мемориал (РБК-Украина)
Коллаж: сломанный мемориал (РБК-Украина)

Сейчас правоохранителями устанавливаются детали произошедшего и личности, совершивших это преступление

Сегодня, 23 октября Нацполиция Харьковской области на своем сайте сообщила о том, что в Харьковской области был совершен акт вандализма. Неизвестными личностями был частично поврежден мемориальный комплекс, посвященный погибшим во время Второй мировой войны.

В Харьковской области вандалы разгромили мемориал погибшим во Второй мировой войне (фото)Фото: сломаная стела (hk.npu.gov.ua)

По информации из сообщения отдела коммуникации национальной полиции Харьковской области, 22 октября в 19:43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции заместитель председателя Циркуновского сельского совета оповестил о том, что неизвестные сломали стелу из мемориального комплекса погибшим односельчанам во Второй мировой войне.

На место происшествия для осмотра прибыла следственно-оперативная группа районной полиции. Сейчас ведутся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств и лиц, которые имеют отношение к данному происшествию. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Напомним, в сентябре в Киеве  разразился скандал из-за неуплаты за поломанный памятник.

Также мы писали, что в столице появился необычный памятник бойцам ООС. 

Кстати, в сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ХарьковвандализммемориалВторая мировая война
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