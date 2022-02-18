Під Хмельницьким школяр забив на смерть гостю батька після застілля. Як таке могло статися (відео)

Школяр пояснив причину нападу на гостю після того, як батько після спільного розпиття алкоголю відправився спати, тим, що вона без дозволу взяла у хлопця сигарети. Це розлютило підлітка, який був напідпитку, і він почав бити жінку сковородою і качалкою.

В результаті отриманих від ударів травм 55-річна мешканка Дунаївців померла.

Після вбивства школяр пішов з дому на вулицю. Його батько, прокинувшись вранці та виявивши в коридорі квартири тіло загиблої гості, виніс його і залишив біля звалища коло інших житлових будинків.

Підлітку загрожує повна кримінальна відповідальність

Коли підлітка розшукали та опитали, той зізнався у скоєному. Тепер хлопця відправили в ізолятор тимчасового утримання.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 КК (умисне вбивство). Правоохоронці звернули увагу, що затриманий може нести кримінальну відповідальність за скоєння особливо тяжких злочинів, оскільки за законом вона настає з 14-річного віку.

Крім того, правоохоронці розглядають питання притягнення до відповідальності батьків за невиконання обов'язків по догляду та вихованню дитини.

Відео: під Хмельницьким 14-річний підліток жорстоко розправився з 55-річною жінкою - гостею батька

Син з батьком пиячили разом

Як з'ясувалося, на батька хлопця раніше вже складали 4 протоколи за спільне розпивання спиртних напоїв у громадських місцях та неналежне виконання батьківських обов'язків. Причому про це не знали соцслужби, хоча сім'я і перебуває у них на обліку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік пристрастився до алкоголю 2 роки тому - після того, як його дружина підписала контракт з ЗСУ і відправилася служити. Через деякий час школяр теж став випивати разом з батьком.

Місце злочину (фото: hm.npu.gov.ua)

Що розповідають сусіди

Сусіди розповідають, що хоча хлопець і був непривітний, ніхто не очікував, що він здатний на вбивство.

Люди переконані, що всьому виною - пияцтво. А також кажуть, що постійні гулянки в їхній квартирі з сумнівними гостями рано чи пізно могли "чимось закінчиться фатальним", і "воно до того йшло". Сусіди додають, що неодноразово попереджали про це батька хлопця Василя.

Місце злочину (фото: hm.npu.gov.ua)

Що говорять про підлітка в школі та соцслужбі

У школі, де навчається підліток, через його систематичні прогули зверталися до соціальних служб. За словами директора навчального закладу Оксани Калиновської, новина про вбивство їх шокувала, а у хлопця "конфліктів з однокласниками або учнями школи не було".

У службі у справах дітей зазначають, що під час візитів їх працівників до них додому все було в порядку, вони жодного разу не бачили в алкогольному сп'янінні ані сина, ані батька, і "підозрілого нічого не було".

З матір'ю затриманого школяра соцслужби зв'язатися не можуть. Правоохоронці зараз вирішують, чи притягуватимуть до відповідальності батька підлітка.

Відео: у міськраді перевіряють дії соцслужб, на обліку у яких перебувала сім'я